Щоб з'єднати Ростов та Крим: У Маріуполі окупанти будують переправу через Кальміус

В окупованому Маріуполі

В окупованому Маріуполі на початку листопада планують відкрити тимчасову переправу через річку Кальміус.



Як повідомив призначений загарбниками «мер» міста Костянтин Іващенко в Telegram, постміст планується відновити в найближчі два роки.



При цьому, за його словами, тимчасову переправу, що сполучає лівий берег із центром Маріуполя, зводять будівельники із Санкт-Петербурга.



«На об'єкті зайнято близько 60 фахівців та 14 одиниць техніки. Вже підготовлені опори, збирається верх прогонової будови та сама проїжджа частина. На цьому етапі виконано половину всіх необхідних робіт... Нова переправа стане частиною маршруту, що з'єднує в один логістичний ланцюжок транспортні потоки між Ростовом-на-Дону, Херсоном та Кримом», — зазначив Іващенко.



Він додав, що міст також розвантажить рух у напрямку Лівобережжя через Іллічівський район і зменшить навантаження на єдиний міст, що діє, між двома частинами міста.