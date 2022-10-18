Метро в Днепре: Бывший нардеп предлагал мэру «сделку» на 22 миллиона евро

Разоблачена одна из рекордных сумм предлагаемой неправомерной выгоды. За 22 миллиона евро экс-нардеп хотел подкупить городского голову Днепра Бориса Филатова. Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро.



«Эти средства предназначались за заключение с подконтрольными нардепу компаниями контракта по строительству метрополитена в Днепре вне конкурса», — пояснили в НАБУ.



Средства, по данным детективов, нардеп обещал предоставлять частями на протяжении действия проекта — до 2027 года.



«"Лояльность" мэра экс-нардеп оценил в 10% от стоимости проекта (220 миллионов евро). Финансирование по проекту осуществляется на средства кредита Европейского банка реконструкции и развития», — резюмировали в ведомстве.