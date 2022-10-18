Метро в Дніпрі: Колишній нардеп пропонував меру «угоду» на 22 мільйони євро

Викрито одну з рекордних сум пропонованої неправомірної вигоди. За 22 мільйони євро екснардеп хотів підкупити міського голову Дніпра Бориса Філатова. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.



«Ці кошти призначалися за укладання з підконтрольними нардепу компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом», — пояснили в НАБУ.



Кошти, за даними детективів, нардеп обіцяв надавати частинами протягом дії проєкту — до 2027 року.



«"Лояльність" мера екснардеп оцінив у 10% від вартості проєкту (220 мільйонів євро). Фінансування за проєктом здійснюється коштом кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку», — резюмували у відомстві.