ВСУ отбили атаку войск РФ на деоккупированную Белогоровку — Гайдай

Украинская армия отбила атаку российских войск в недавно деоккупированной ВСУ Белогоровке. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«18 октября ВСУ отразили несколько атак врага. В частности, и в направлении Белогоровки», - написал он, отметив, что российские войска продолжают обстреливать освобожденные ВСУ населенные пункты в регионе, «превращая их в пепел».

Гайдай рассказал, что вчера, 18 октября, оккупанты в очередной раз открыли огонь по Стельмаховке на Купянском направлении, Грековке, Надии, Белогоровке и Новоегоровке на Лиманском направлении.

«На Бахмутском направлении противник оказывал огневое влияние из танков и артиллерии вдоль всей линии столкновения. В свою очередь, авиация Сил обороны Украины в течение предыдущих суток нанесла 24 удара. Подтверждено поражение 16 районов сосредоточения вооружения и военной техники, опорного пункта, а также 8 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили 5 крылатых ракет и самолет Су-25», - написал глава Луганской ОВА.

Ракетные войска и артиллерия ВСУ обстреляли, как отмечает Гайдай, 4 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 объекта ПВО и 1 – артиллерии, 2 состава боеприпасов, станцию ​​РЭС, а также другие военные цели оккупантов.

Сергей Гайдай также сообщил о наличии информации, что в РФ существуют проблемы с денежными выплатами военнослужащим, участвующим в боевых действиях на территории Украины, а родственники погибших не могут получить обещанную компенсацию.



По словам Гайдая, в захваченной войсками РФ части Луганской области с началом отопительного сезона наблюдается «ужасная ситуация», несмотря на заверения оккупантов, что регион готов к холодам.

«В то же время, сообщается, что новосибирские специалисты едва успевают провести работы на системах теплоснабжения Беловодского района. Обещают полностью восстановить до 1 ноября. Следует отметить, что это не централизованное отопление домов, а подключение социальных объектов к котельным в общине, где практически не проводились боевые действия», - написал он.

Напомнил Гайдай, что в оккупированных Лисичанске, Северодонецке и других городах жилищный фонд остался без отопления, по его словам, есть квартиры где окна до сих пор не остеклены, а пленка уже не спасает.



«В многоэтажках повреждены крыши. Или полностью отсутствуют – их разобрали подрядчики из России. Хотели отремонтировать, но еще в сентябре исчезли в известном направлении. Местные жалуются, что невозможно даже наполнить газовые баллоны – на заправках людям отказывают», - рассказал глава Луганской ОВА.

Ранее глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что российские войска всю ночь били по области из разного оружия.