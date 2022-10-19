Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

ВСУ отбили атаку войск РФ на деоккупированную Белогоровку — Гайдай

19 октября 2022, 09:23

ВСУ отбили атаку войск РФ на деоккупированную Белогоровку — Гайдай

Украинская армия отбила атаку российских войск в недавно деоккупированной ВСУ Белогоровке. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. 

«18 октября ВСУ отразили несколько атак врага. В частности, и в направлении Белогоровки», - написал он, отметив, что российские войска продолжают обстреливать освобожденные ВСУ населенные пункты в регионе, «превращая их в пепел».

Гайдай рассказал, что вчера, 18 октября, оккупанты в очередной раз открыли огонь по Стельмаховке на Купянском направлении, Грековке, Надии, Белогоровке и Новоегоровке на Лиманском направлении.

«На Бахмутском направлении противник оказывал огневое влияние из танков и артиллерии вдоль всей линии столкновения. В свою очередь, авиация Сил обороны Украины в течение предыдущих суток нанесла 24 удара. Подтверждено поражение 16 районов сосредоточения вооружения и военной техники, опорного пункта, а также 8 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили 5 крылатых ракет и самолет Су-25», - написал глава Луганской ОВА.

Ракетные войска и артиллерия ВСУ обстреляли, как отмечает Гайдай, 4 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 объекта ПВО и 1 – артиллерии, 2 состава боеприпасов, станцию ​​РЭС, а также другие военные цели оккупантов.

Сергей Гайдай также сообщил о наличии информации, что в РФ существуют проблемы с денежными выплатами военнослужащим, участвующим в боевых действиях на территории Украины, а родственники погибших не могут получить обещанную компенсацию.

По словам Гайдая, в захваченной войсками РФ части Луганской области с началом отопительного сезона наблюдается «ужасная ситуация», несмотря на заверения оккупантов, что регион готов к холодам. 

«В то же время, сообщается, что новосибирские специалисты едва успевают провести работы на системах теплоснабжения Беловодского района. Обещают полностью восстановить до 1 ноября. Следует отметить, что это не централизованное отопление домов, а подключение социальных объектов к котельным в общине, где практически не проводились боевые действия», - написал он.

Напомнил Гайдай, что в оккупированных Лисичанске, Северодонецке и других городах жилищный фонд остался без отопления, по его словам, есть квартиры где окна до сих пор не остеклены, а пленка уже не спасает.

«В многоэтажках повреждены крыши. Или полностью отсутствуют – их разобрали подрядчики из России. Хотели отремонтировать, но еще в сентябре исчезли в известном направлении. Местные жалуются, что невозможно даже наполнить газовые баллоны – на заправках людям отказывают», - рассказал глава Луганской ОВА.

Ранее глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что российские войска всю ночь били по области из разного оружия.

Еще по теме

Места
Луганская область
Прочее
Война Оккупация обстрелы на Донбассе

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:34
Очереди на теплоход и досмотры с собаками: Из Херсона начали вывозить людей
09:50
Оккупанты планируют переместить на левый берег Днепра 50-60 тысяч жителей Херсонщины
09:30
«ДНР» заявила о ранении двух жителей Донецка за сутки
09:23
ВСУ отбили атаку войск РФ на деоккупированную Белогоровку — Гайдай
08:38
Ночью Энергодар был обстрелян, повреждено здание исполкома
23:32
Уничтожение электростанций в Украине — главное за день ►
23:00
Сыновья и дочь Кадырова побывали в Мариуполе и Донецке
21:57
Оккупанты в Крыму «национализируют» имущество «недружественных государств»
21:12
Херсонское направление: Выезд мирного населения «обеспечат» военные РФ
20:12
Грузовикам разрешили проезд по Крымскому мосту
18:48
Чтобы соединить Ростов и Крым: В Мариуполе оккупанты строят переправу через Кальмиус
18:15
Пасечник сообщил, чем занимаются «пограничники ЛНР» на границе с РФ
17:22
12 «депутатам ДНР» сообщили о подозрении за организацию «референдума»
16:42
Оккупанты на военной технике наехали на авто: На Луганщине погиб экс-прокурор
16:10
Без «погранконтроля» «ДНР»: Как теперь выглядит граница с РФ
все новости
11:42
Уже уволены четверо из пяти генералов, командовавших вторжением РФ в Украину — разведка Британии
11:34
Ракеты С-300 ударили по критическому объекту в Запорожской области
11:29
Армия РФ за сутки разрушила и повредила 37 гражданских объектов Донетчины
11:01
Кириленко рассказал, какие громады на Донетчине попали под обстрел
10:41
Российские войска нанесли ракетный удар по Харькову
10:34
Очереди на теплоход и досмотры с собаками: Из Херсона начали вывозить людей
09:50
Оккупанты планируют переместить на левый берег Днепра 50-60 тысяч жителей Херсонщины
09:30
«ДНР» заявила о ранении двух жителей Донецка за сутки
09:23
ВСУ отбили атаку войск РФ на деоккупированную Белогоровку — Гайдай
09:05
Хлорирование не понадобится: Славянску купили две установки для очистки воды
08:38
Ночью Энергодар был обстрелян, повреждено здание исполкома
08:29
Серьезные разрушения: Ракеты ударили по энергетической инфраструктуре в Криворожском районе
08:17
Обстрелы Донетчины: Четверо гражданских погибли, еще 12 — ранены
23:32
Уничтожение электростанций в Украине — главное за день ►
23:08
Дроны полетели в сторону Кривого Рога, Одессы и Николаева
все новости
ВИДЕО
Очереди на теплоход и досмотры с собаками: Из Херсона начали вывозить людей
19 октября, 10:34
Уничтожение электростанций в Украине — главное за день ►
18 октября, 23:32
Зима в Украине: Как пережить холода, обстрелы ТЭЦ и отключения света ►
18 октября, 22:51

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама