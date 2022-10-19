ЗСУ відбили атаку військ РФ на деокуповану Білогорівку — Гайдай

Українська армія відбила атаку російських військ у нещодавно деокупованій ЗСУ Білогорівці. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«18 жовтня ЗСУ відбили декілька атак ворога. Зокрема, і у напрямку Білогорівки», - написав він, зазначивши, що російські війська продовжують обстрілювати звільнені ЗСУ населені пункти в регіоні, «перетворюючи їх на попіл».

Гайдай розповів, що вчора, 18 жовтня, окупанти в черговий раз відкрили вогонь по Стельмахівці на Куп'янському напрямку, Греківці, Надії, Білогорівці та Новоєгорівці на Лиманському напрямку.

«На Бахмутському напрямку противник завдавав вогневого впливу з танків та артилерії вздовж усієї лінії зіткнення.

У свою чергу, авіація Сил оборони України протягом попередньої доби завдала 24 удари. Підтверджено ураження 16 районів зосередження озброєння та військової техніки, опорного пункту, а також 8 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили 5 крилатих ракет та літак Су-25», - написав голова Луганської ОВА.

Ракетні війська та артилерія ЗСУ обстріляли, як зазначає Гайдай, 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 об'єкти ППО та 1 – артилерії, 2 склади боєприпасів, станцію РЕМ, а також інші військові цілі окупантів.

Сергій Гайдай також повідомив про наявність інформації, що у РФ існують проблеми з грошовими виплатами військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях на території України, а родичі загиблих не можуть отримати обіцяну компенсацію.



За словами Гайдая, у захопленій військами РФ частині Луганської області з початком опалювального сезону спостерігається «жахлива ситуація», незважаючи на заяви окупантів, що регіон готовий до холодів.

«Водночас повідомляється, що новосибірські фахівці ледве встигають провести роботи на системах теплопостачання Біловодського району. Обіцяють повністю відновити до 1 листопада. Слід зазначити, що це не централізоване опалення домівок, а під’єднання соціальних об’єктів до котелень в громаді, де бойові дії практично не проводилися», - написав він.

Нагадав Гайдай, що в окупованих Лисичанську, Сєвєродонецьку та інших містах житловий фонд залишився без опалення, за його словами, є квартири, де вікна досі без скла, а плівка вже не рятує.



«В багатоповерхівках пошкоджені дахи. Або повністю відсутні – іх розібрали підрядники з росії. Хотіли відремонтувати, але ще в вересні зникли в відомому напрямку. Місцеві жаліються, що наразі неможливо навіть наповнити газові балони – на заправках людям відмовляють», – розповів голова Луганської ОВА.

Раніше голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що російські війська всю ніч били по області з різної зброї.