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Жителей Киева призвали не использовать обогреватели в пиковые часы

19 октября 2022, 13:42

Жителей Киева призвали не использовать обогреватели в пиковые часы

Жителей Киева призывают не использовать электроприборы в пиковые часы - с 8:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00. Об этом в эфире телемарафона сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Так, в Киеве необходимо сократить потребление электроэнергии минимум на 30%, в то время как киевляне потребляют меньше на 7-8%. При этом, по словам Поворозника, такой показатель был достигнут за счет уменьшения мощности наружного освещения города.

«Мы понимаем проблематику, что сегодня все из-за отсутствия тепла в батареях так или иначе пользуются электроприборами — будь то обогреватели, кондиционеры или теплые полы. Надо не делать этого в пиковые нагрузки — это утренние и вечерние часы», — сказал он.

Вчера часть столицы осталась без света и воды из-за атак оккупантов.

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