Жителів Києва закликали не використовувати обігрівачі в пікові години

Мешканців Києва закликають не використовувати електроприлади у пікові години - з 8:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00. Про це в ефірі телемарафону повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворознік.



Так, у Києві необхідно скоротити споживання електроенергії щонайменше на 30%, тоді як кияни споживають менше на 7-8%. При цьому, за словами Поворозника, такого показника було досягнуто за рахунок зменшення потужності зовнішнього освітлення міста.



«Ми розуміємо проблематику, що сьогодні всі через відсутність тепла в батареях так чи інакше користуються електроприладами — чи це обігрівачі, кондиціонери чи тепла підлога. Треба не робити цього в пікові навантаження — це ранковий та вечірній годинник», — сказав він.



Вчора частина столиці залишилася без світла та води через атаки окупантів.