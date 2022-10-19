Израиль отказывается поставлять оружие Украине

Министр обороны Израиля Бени Ганц в очередной раз исключил военную помощь Украине. По его словам, Израиль осуществляет медицинскую и гуманитарную помощь и намерен придерживаться этой линии и впредь. Об этом он сказал в эфире израильской радиостанции Kol Chai, пишет Deutsche Welle.



Ранее в тот же день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении попросить Израиль о поставках систем ПВО.



«Иран - это красная линия для Израиля, и после того, как Иран напрямую, по сути, стал соучастником преступления агрессии против Украины, я думаю, любой в Израиле, кто еще имеет какие-то сомнения относительно того, помогать Украине или не помогать, он должен эти сомнения развеять», - заявил он на брифинге.



С начала полномасштабной войны РФ против Украины Израиль отказывается от военной помощи Киеву. Между тем несколько дней назад министр по делам диаспоры Нахман Шай призвал изменить эту позицию на фоне иранских военных поставок России.