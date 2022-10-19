Ізраїль відмовляється постачати зброю Україні

19 жовтня 2022, 14:33

Ізраїль відмовляється постачати зброю Україні

Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц вкотре виключив військову допомогу Україні. За його словами, Ізраїль здійснює медичну та гуманітарну допомогу і має намір дотримуватися цієї лінії і надалі. Про це він сказав в ефірі ізраїльської радіостанції Kol Chai, пише Deutsche Welle.

Раніше того ж дня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про намір попросити Ізраїль щодо постачання систем ППО.

«Іран – це червона лінія для Ізраїлю, і після того, як Іран прямо, по суті, став співучасником злочину агресії проти України, я думаю, будь-хто в Ізраїлі, хто ще має якісь сумніви щодо того, чи допомагати Україні чи не допомагати, він має ці сумніви розвіяти», - заявив він на брифінгу.

З початку повномасштабної війни РФ проти України Ізраїль відмовляється від військової допомоги Києву. Тим часом, кілька днів тому міністр у справах діаспори Нахман Шай закликав змінити цю позицію на тлі іранських військових поставок Росії.

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