Ізраїль відмовляється постачати зброю Україні

Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц вкотре виключив військову допомогу Україні. За його словами, Ізраїль здійснює медичну та гуманітарну допомогу і має намір дотримуватися цієї лінії і надалі. Про це він сказав в ефірі ізраїльської радіостанції Kol Chai, пише Deutsche Welle.



Раніше того ж дня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про намір попросити Ізраїль щодо постачання систем ППО.



«Іран – це червона лінія для Ізраїлю, і після того, як Іран прямо, по суті, став співучасником злочину агресії проти України, я думаю, будь-хто в Ізраїлі, хто ще має якісь сумніви щодо того, чи допомагати Україні чи не допомагати, він має ці сумніви розвіяти», - заявив він на брифінгу.



З початку повномасштабної війни РФ проти України Ізраїль відмовляється від військової допомоги Києву. Тим часом, кілька днів тому міністр у справах діаспори Нахман Шай закликав змінити цю позицію на тлі іранських військових поставок Росії.