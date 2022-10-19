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В оккупированном Крыму и шести регионах РФ Путин ввел «средний уровень реагирования»

19 октября 2022, 16:05

В оккупированном Крыму и шести регионах РФ Путин ввел «средний уровень реагирования»

Президент РФ Владимир Путин ввел в оккупированном Крыму и приграничных с Украиной шести регионах России «средний уровень реагирования». Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.

Согласно указу Путина, «средний уровень» введен в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.

В соответствии с документом, усиливается охрана общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охрана военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения.

Кроме того, возможно:

  • временное отселение жителей в безопасные районы;
  • ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра;
  • введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней.

На остальных территориях Центрального и Южного округов РФ вводится «уровень повышенной готовности», в иных регионах — «уровень базовой готовности». 

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

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