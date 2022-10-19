В оккупированном Крыму и шести регионах РФ Путин ввел «средний уровень реагирования»

Президент РФ Владимир Путин ввел в оккупированном Крыму и приграничных с Украиной шести регионах России «средний уровень реагирования». Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.
Согласно указу Путина, «средний уровень» введен в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.
В соответствии с документом, усиливается охрана общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охрана военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения.
Кроме того, возможно:
На остальных территориях Центрального и Южного округов РФ вводится «уровень повышенной готовности», в иных регионах — «уровень базовой готовности».
Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
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