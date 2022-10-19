В окупованому Криму та шести регіонах РФ Путін запровадив «середній рівень реагування»

Президент РФ Володимир Путін запровадив в окупованому Криму та прикордонних з Україною шести регіонах Росії «середній рівень реагування». Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті Кремля.



Згідно з указом Путіна, «середній рівень» запроваджено в Краснодарському краї, Білгородській, Брянській, Воронезькій, Курській та Ростовській областях.



Відповідно до документа, посилюється охорона громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, охорона військових, важливих державних та спеціальних об'єктів, об'єктів, які забезпечують життєдіяльність населення.



Крім того, можливе:

тимчасове відселення мешканців у безпечні райони;

обмеження руху транспортних засобів та здійснення їх огляду;

запровадження та забезпечення особливого режиму в'їзду на територію та виїзду з неї, а також обмеження свободи пересування нею.

На інших територіях Центрального та Південного округів РФ вводиться «рівень підвищеної готовності», в решті регіонів — «рівень базової готовності».



Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Володимир Путін підписав указ про введення воєнного стану на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.



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