В ОП прокомментировали введение «военного положения» Путиным

В Офисе президента высказались о введении военного положения президентом РФ Владимиром Путиным на оккупированных российской армией территориях Украины. Об этом в своём Twitter написал советник главы ОП Михаил Подоляк.



«Введение «военного положения» на оккупированных территориях со стороны России следует рассматривать только как псевдолегализацию мародерства и разграбления имущества украинцев перед очередной «перегруппировкой». Для Украины это не меняет ничего: продолжаем освобождение и деоккупацию своих территорий», - заявил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин ввел военное положение на оккупированных российсикими войсками территориях Донбасса, Херсонщины и Запорожья.