В ОП прокоментували введення «воєнного стану» Путіним

19 жовтня 2022, 16:35

В ОП прокоментували введення «воєнного стану» Путіним

В Офісі президента висловилися про «введення воєнного стану» президентом РФ Володимиром Путіним на окупованих російською армією територіях України. Про це у своєму Twitter написав радник голови ОП Михайло Подоляк.

«Введення «воєнного стану» на окупованих територіях з боку Рф варто розглядати лише як псевдолегалізацію мародерства та розграбування майна українців перед черговим «перегрупуванням». Для України це не змінює нічого: продовжуємо звільнення та деокупацію своїх територій», - заявив він.

Раніше президент РФ Володимир Путін ввів військовий стан на окупованих російськими військами територіях Донбасу, Херсонщини та Запоріжжя.

 

Ще за темою

Організації
Офіс президента
Інше
Війна окупація Воєнний стан

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
19:00
Майже нічого не зміниться – Пушилін про воєнний стан у Донецьку
18:56
Чоловіки з Криму рятуються від російської мобілізації
16:35
В ОП прокоментували введення «воєнного стану» Путіним
16:15
Влада закликала херсонців ігнорувати заяви окупантів про «евакуацію»
16:05
В окупованому Криму та шести регіонах РФ Путін запровадив «середній рівень реагування»
15:04
«ДНР» поселить на зиму до тимчасового житла 5 тисяч маріупольців
14:58
Кіровський район Донецька потрапив під обстріл, загинув чоловік
14:55
Путін запровадив воєнний стан на окупованих територіях Донбасу, Херсонщини та Запоріжжя
14:31
У Херсонській облраді закликали мешканців області бути готовими до провокацій окупантів
14:17
У Маріуполі окупанти демонтували меморіал «Жертвам Голодомору»
12:31
Жителі Донецька отримали смс про евакуацію. «ДНР» заявила про технічні несправності
12:07
Приймають до 31 грудня: «ДНР» встановила курс гривні до рубля
11:45
В'їзд для цивільних осіб на окуповану частину Херсонщини закривається на 7 днів
10:34
Черги на теплохід та огляди з собаками: З Херсона почали вивозити людей
09:50
Окупанти планують перемістити на лівий берег Дніпра 50-60 тисяч жителів Херсонщини
Всі новини
19:50
Поліція: З Мар'їнки та Новомихайлівки евакуювали майже 100% населення
19:43
У Білгороді знову вибухи, місцева влада заперечує обстріли
19:34
Данилов: Росія готує масову депортацію українців з анексованих територій
19:25
Мінреінтеграції: Знайдено близько 4,5 тисяч осіб, з якими було втрачено зв'язок
19:00
Майже нічого не зміниться – Пушилін про воєнний стан у Донецьку
18:56
Чоловіки з Криму рятуються від російської мобілізації
18:15
ЗМІ: Посли ЄС схвалили санкції проти Ірану за його залучення у війну РФ з Україною
17:42
Україна та Зеленський отримали премію Сахарова
17:20
Зеленський доручив створити мобільні пункти живлення для критичної інфраструктури
16:50
Російські війська вдарили по Бурштинській ТЕС
16:46
ДТЕК повідомила про «прильоти» снарядів ще на два об'єкти компанії
16:35
В ОП прокоментували введення «воєнного стану» Путіним
16:30
На Донеччині 15,5 тисяч сімей — знову зі світлом
16:15
У Києві 20 жовтня розпочнеться опалювальний сезон
16:15
Влада закликала херсонців ігнорувати заяви окупантів про «евакуацію»
Всі новини
ВІДЕО
Чоловіки з Криму рятуються від російської мобілізації
19 жовтня, 18:56
Черги на теплохід та огляди з собаками: З Херсона почали вивозити людей
19 жовтня, 10:34
Знищення електростанцій в Україні — головне за день ►
18 жовтня, 23:32

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама