В ОП прокоментували введення «воєнного стану» Путіним

В Офісі президента висловилися про «введення воєнного стану» президентом РФ Володимиром Путіним на окупованих російською армією територіях України. Про це у своєму Twitter написав радник голови ОП Михайло Подоляк.



«Введення «воєнного стану» на окупованих територіях з боку Рф варто розглядати лише як псевдолегалізацію мародерства та розграбування майна українців перед черговим «перегрупуванням». Для України це не змінює нічого: продовжуємо звільнення та деокупацію своїх територій», - заявив він.

Раніше президент РФ Володимир Путін ввів військовий стан на окупованих російськими військами територіях Донбасу, Херсонщини та Запоріжжя.