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Зеленский поручил создать мобильные пункты питания для критической инфраструктуры

19 октября 2022, 17:20

Зеленский поручил создать мобильные пункты питания для критической инфраструктуры

Президент Украины Владимир Зеленский провел стратегическое совещание по обеспечению безопасности на объектах энергетической инфраструктуры, где поручил создать мобильные пункты питания для критической инфраструктуры городов, поселков и сел. Об этом сообщается в Telegram-канале главы государства.

Кроме этого, во время совещания обсуждались необходимые шаги по ликвидации последствий при выведении из строя энергосистемы Украины и модели поддержки населения во время возможных угроз разной степени опасности.

Отмечается, что участники согласовали необходимые меры на случаи отсутствия электроэнергии в населенных пунктах. Отдельно остановились на вопросе сотрудничества с международными партнерами по оборудованию для обеспечения всех населенных пунктов, где нет электроэнергии.

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