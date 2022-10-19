Зеленський доручив створити мобільні пункти живлення для критичної інфраструктури

Президент України Володимир Зеленський провів стратегічну нараду щодо забезпечення безпеки на об'єктах енергетичної інфраструктури, де доручив створити мобільні пункти живлення для критичної інфраструктури міст, селищ та сіл. Про це повідомляється у Telegram-каналі глави держави.



Крім цього, під час наради обговорювалися необхідні кроки щодо ліквідації наслідків під час виведення з ладу енергосистеми України та моделі підтримки населення під час можливих загроз різного ступеня небезпеки.



Наголошується, що учасники погодили необхідні заходи на випадки відсутності електроенергії у населених пунктах. Окремо зупинилися на питанні співпраці з міжнародними партнерами з обладнання для забезпечення всіх населених пунктів, де немає електроенергії.