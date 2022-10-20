Освобожденные из плена украинки получат по 180 тысяч гривен

Освобожденные из российского плена 108 украинок получат финансовую помощь — от правительства и Фонда имени Климентия Шептицкого. Об этом сообщает Минреинтеграции.



Украинкам предоставят по 100 тысяч гривен от украинского правительства и по 80 тысяч гривен от фонда.



По словам вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, несколько месяцев назад Кремль вообще отрицал, что у них в плену содержатся женщины.



«Доступа к ним не имел даже Международный комитет Красного Креста. Проделана сложная работа», — подчеркнула Верещук.



Она добавила, что возвращение украинок — большая победа. Сейчас женщины восстанавливаются после пережитого под наблюдением медиков.