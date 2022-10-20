Звільнені з полону українки отримають по 180 тисяч гривень

20 жовтня 2022, 12:41

Звільнені з полону українки отримають по 180 тисяч гривень

Звільнені з російського полону 108 українок отримають фінансову допомогу від уряду та Фонду імені Климентія Шептицького. Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Українкам нададуть по 100 тисяч гривень від українського уряду та по 80 тисяч гривень від фонду.

За словами віцепрем'єр-міністрерки — міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, кілька місяців тому Кремль взагалі заперечував, що у них у полоні утримуються жінки.

«Доступу до них не мав навіть Міжнародний комітет Червоного Хреста. Зроблено складну роботу», — наголосила Верещук.

Вона додала, що повернення українок — велика перемога. Наразі жінки відновлюються після пережитого під наглядом медиків.

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