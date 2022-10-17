Украина вернула 108 женщин из плена боевиков и российских военных

В понедельник, 17 октября, состоялся очередной масштабный обмен пленными между Украиной и РФ, в ходе которого удалось освободить 108 женщин. Как сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, среди освобожденных и российского плена есть и те, кто находился на «Азовстали» в Мариуполе.
«Это был первый совершенно женский обмен. В плену находились мамы и дочери, которых очень ждали родные. 37 эвакуированных с "Азовстали", 11 офицеров, 85 – рядовых и сержантов. Из них – 35 защитниц из ВСУ, 32 – ВМС, 12 – ТРо, 8 – НГУ, включая 2 из "Азова", 5 – ДССТ, 4 ГНСУ и 12 гражданских. Среди освобожденных были девушки, незаконно заключенные в ордло, попавшие в плен еще до широкомасштабного вторжения», — написал Ермак в Telegram-канале.
Он отметил, что освобожденные из оккупированных территорий Донбасса находились в заключении с 2019 году по обвинениям в «шпионстве» и «терроризме».
«Сейчас все девушки будут проходить медицинское освидетельствование, реабилитацию. Будут обнимать родных, своих детей, восстанавливаться. Спасибо за отличную работу Координационному штабу по обращению с военнопленными и всем причастным», — добавил Ермак.
В группировке «ДНР» ранее также озвучили эту информацию
13 октября глава секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Роман Романюк сообщил, что украинцы, вернувшиеся из российского плена благодаря обмену, подвергались издевательствам со стороны оккупантов, а 90% из них имеют существенную потерю веса.