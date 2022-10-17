Украина вернула 108 женщин из плена боевиков и российских военных

В понедельник, 17 октября, состоялся очередной масштабный обмен пленными между Украиной и РФ, в ходе которого удалось освободить 108 женщин. Как сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, среди освобожденных и российского плена есть и те, кто находился на «Азовстали» в Мариуполе.



«Это был первый совершенно женский обмен. В плену находились мамы и дочери, которых очень ждали родные. 37 эвакуированных с "Азовстали", 11 офицеров, 85 – рядовых и сержантов. Из них – 35 защитниц из ВСУ, 32 – ВМС, 12 – ТРо, 8 – НГУ, включая 2 из "Азова", 5 – ДССТ, 4 ГНСУ и 12 гражданских. Среди освобожденных были девушки, незаконно заключенные в ордло, попавшие в плен еще до широкомасштабного вторжения», — написал Ермак в Telegram-канале.

Он отметил, что освобожденные из оккупированных территорий Донбасса находились в заключении с 2019 году по обвинениям в «шпионстве» и «терроризме».



«Сейчас все девушки будут проходить медицинское освидетельствование, реабилитацию. Будут обнимать родных, своих детей, восстанавливаться. Спасибо за отличную работу Координационному штабу по обращению с военнопленными и всем причастным», — добавил Ермак.

В группировке «ДНР» ранее также озвучили эту информацию