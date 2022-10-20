В приложении «Дія» появятся две новые функции для переселенцев

ВПО смогут изменить место жительства в приложении «Дія» и отменить свой статус. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.



Он отметил, что бета-тестирование новых услуг уже началось и призвал присоединиться к этим процессам.

«После полномасштабного вторжения 1,4 миллиона человек подали заявление о получении справки ВПЛ и оформили регулярные выплаты от государства в «Дії». Теперь мы хотим, чтобы люди без очередей и сбора бумажек по госорганам могли изменить адрес проживания или отменить статус ВПЛ в приложении», - написал министр.

Ранее в Минреинтеграции сообщили, что в Украине есть более пяти тысяч мест компактного поселения для внутренне перемещенных лиц.