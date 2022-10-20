У застосунку «Дія» зʼявляться дві нові функції для переселенців

ВПО зможуть змінити місце проживання у застосунку «Дія» та скасувати свій статус переселенця. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



Він зазначив, що бета-тестування нових послуг уже розпочалося і закликав приєднатися до цих процесів.

«Після повномасштабного вторгнення 1,4 мільйони людей подали заяву про отримання довідки ВПО та оформили регулярні виплати від держави в Дії. Тепер ми хочемо, щоб люди без черг та збору папірців по держорганах могли змінити адресу проживання або зовсім скасувати статус ВПО у застосунку», - написав міністр.

Раніше в Мінреінтеграції повідомили, що в Україні є понад п'ять тисяч місць компактного поселення для внутрішньо переміщених осіб.