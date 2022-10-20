Оккупанты увеличили количество блокпостов на Херсонщине

Оккупационные «власти» увеличили количество блокпостов на Херсонщине и усилили контроль на уже существующих. Об этом сообщил глава Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

Также он рассказал о наличии информации о том, что оккупанты планируют использовать жилье выезжающих на левый берег жителей региона в собственных целях. Как сообщил Соболевский, для этого у всех, кто «эвакуируется», в обязательном порядке уточняют адрес их последнего места жительства.



По его словам, оккупанты разгоняют панические настроения на правобережной части Херсонской области, чтобы принудить людей к выезду с этой территории.

«В ход идет все – роботизированный обзвон абонентов, смс, листовки, титры на телевидении», - отметил Соболевский.



Кроме того, он показал процесс так называемой «эвакуации» херсонцев, которую запустили российские войска, и заявил, что желающих уехать стало меньше, чем вчера.

19 октября глава Херсонского облсовета Юрий Соболевский призвал херсонцев быть готовыми к провокациям армии РФ, а в Херсонской ОВА призвали игнорировать заявления оккупантов об «эвакуации».