Окупанти збільшили кількість блокпостів на Херсонщині

20 жовтня 2022, 14:59

Окупанти збільшили кількість блокпостів на Херсонщині

Окупаційна «влада» збільшила кількість блокпостів на Херсонщині та посилила контроль на вже існуючих. Про це повідомив голова Херсонської облради Юрій Соболевський.

Також він розповів про наявність інформації про те, що окупанти планують використовувати житло мешканців регіону, що виїжджають на лівий берег, у власних цілях. Як повідомив Соболевський, для цього у всіх, хто «евакуюється», обов'язково уточнюють адресу їхнього останнього місця проживання.

За його словами, окупанти розганяють панічні настрої на правобережній частині Херсонської області, щоби примусити людей до виїзду з цієї території.

«В хід йде все — роботизований обдзвін абонентів, смс повідомлення, листівки, титри на телебаченні», - зазначив Соболевський.

Крім того, він показав процес так званої «евакуації» херсонців, яку запустили російські війська, і заявив, що охочих виїхати стало менше, ніж учора.

19 жовтня голова Херсонської облради Юрій Соболевський закликав херсонців бути готовими до провокацій армії РФ, а у Херсонській ОВА закликали ігнорувати заяви окупантів про «евакуацію».

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