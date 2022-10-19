Власти призвали херсонцев игнорировать заявления оккупантов об «эвакуации»

В Херсонской ОВА призвали игнорировать заявления оккупантов об «эвакуации». Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

Он отметил, что российские войска хотят таким образом взять украинцев в заложники, чтобы потом использовать их в качестве «живого щита».

«Херсонцы, настойчиво прошу вас, – игнорируйте все, что вам говорят или требуют от вас оккупанты. Они хотят взять наших людей в заложники и использовать их как «живой щит». Не позвольте, чтобы империя зла прикрывалась вами, вашими родителями, детьми», - написал Янушевич.

Ранее назначенный РФ «губернатор» Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о планах оккупантов переместить на левый берег Днепра 50-60 тысяч жителей захваченного войсками РФ региона.



Также российские СМИ показали как из оккупированного Херсона уже начали вывозить жителей теплоходами.



Позже Сальдо заявил, что все подразделения и «министерства» «гражданской администрации» региона переезжают на левобережье Днепра. Также закрывается на неделю въезд в Херсонскую область (на правобережье Днепра).



21 июня вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала покинуть оккупированную войсками РФ территорию Херсонской области.