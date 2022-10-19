В Херсонском облсовете призвали жителей области быть готовыми к провокациям оккупантов

Херсонский облсовет обратился к председателям ОСМД, медицинскому персоналу и жителям города Херсон. Обращение разместил на своем Telegram-канале глава Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

«Один из месседжей пропаганды оккупантов — ВСУ будут обстреливать город. Отмечаю, что украинская армия не совершала и не будет совершать таких действий. Наши воины в первую очередь освобождают людей, а не территории», — отметил он.

Соболевский призвал херсонцев быть готовыми к провокациям агрессора.



«Главы ОСМД и работники больниц должны проверить имеющиеся укрытия на предмет возможного принятия там людей. Больницы в Херсоне – это гуманитарные штабы. Надо быть готовым к работе в усиленном режиме», — написал Соболевский.

Горожанам же Соболевский порекомендовал вспомнить о тревожном чемодане с документами, запасами воды и пищи на несколько суток.

Ранее «губернатор» Хесонской области Владимир Сальдо сообщал о планах оккупантов переместить на левый берег Днепра 50-60 тысяч жителей захваченного войсками РФ региона.



Также российские СМИ показали как из оккупированного Херсона уже начали вывозить жителей теплоходами.



Позже назначенный РФ «губернатор» Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что все подразделения и «министерства» «гражданской администрации» региона переезжают на левобережье Днепра. Также закрывается на неделю въезд в Херсонскую область (на правобережье Днепра).