В Краматорске меняют схему использования электросирены

С завтрашнего дня, 21 октября, в Краматорске меняется схема использования электросирен в дневное время для оповещения о ракетной (авиационной) опасности. Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко.



«В этот период суток сирены будут включаться на 5 минут непосредственно при объявлении «Воздушной тревоги» и в начале каждого полчаса, пока будет продолжаться опасность. Для информирования об «Отбое тревоги» сирены будут включаться кратковременно – на 1 минуту», - рассказал он.



Также он написал, что в ночное время, в течение действия «комендантского часа», схема использования сирен для оповещения о ракетной (авиационной) опасности остается без изменений. Сирены, как и раньше, будут включаться однократно при объявлении «Воздушной тревоги» и будут работать только в течение 5 минут вне зависимости от продолжительности самой опасности. Передача сигнала «Отбой воздушной тревоги» будет производиться кратковременным, до 1 минуты, звучанием сирен.

14 октября «Укрзализница» запустила поезд «Интерсити» из Киева в Краматорск и в обратном направлении.