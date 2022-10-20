У Краматорську змінюють схему використання електросирени

Із завтрашнього дня, 21 жовтня, у Краматорську змінюється схема використання електросирен у денний час для оповіщення про ракетну (авіаційну) небезпеку. Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.



«В цей період доби сирени будуть вмикатися на 5 хвилин безпосередньо при оголошенні «Повітряної тривоги» та на початку кожної пів години впродовж часу, поки триватиме небезпека. Для інформування про «Відбій тривоги» сирени будуть вмикатися короткочасно – на 1 хвилину», - розповів він.



Також він написав, що в нічний час протягом дії «комендантської години» схема використання сирен для сповіщення про ракетну (авіаційну) небезпеку залишається без змін. Сирени, як і раніше, включатимуться одноразово при оголошенні «Повітряної тривоги» і працюватимуть протягом 5 хвилин незалежно від тривалості небезпеки. Передача сигналу «Відбій повітряної тривоги» проводитиметься короткочасним, до 1 хвилини, звучанням сирен.

14 жовтня «Укрзалізниця» запустила потяг «Інтерсіті» з Києва до Краматорська та у зворотному напрямку.