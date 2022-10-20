СМИ: Борис Джонсон может выдвинуть свою кандидатуру на пост премьера Британии

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выдвинет свою кандидатуру на следующих выборах главы британского правительства на фоне отставки Лиз Трасс. Об этом сообщает The Times со ссылкой на собственные источники.



Издание пишет, что Джонсон намерен участвовать в выборах и считает, что это вопрос национальных интересов.



Также издание со ссылкой на нескольких членов Консервативной партии отмечает, что возвращение Джонсона вполне может состояться.



Сегодня Лиз Трасс объявила о своей отставке с поста лидера Консервативной партии на фоне политического кризиса. Трасс будет оставаться в должности премьер-министра, пока не будет избран ее преемник.