Премьер Великобритании Лиз Трасс уходит в отставку

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в четверг объявила об уходе с поста лидера Консервативной партии, что влечет и ее отставку с поста премьера. Об этом передает The Guardian.



Трасс отметила, что пришла на должность в период большой экономической и международной нестабильности. По ее словам, Британию «слишком долго сдерживали низкие темпы экономического роста».



Трасс подчеркнула, что была избрана своей партией с мандатом поменять ситуацию.



«Я признаю, что, учитывая ситуацию, я не могу выполнить мандат, на который меня избрала Консервативная партия», - заявила она.



Политик также добавила, что сообщила королю о намерениях подать в отставку с поста лидера Консервативной партии. Ранее Трасс встретилась с главой комитета 1922 года сэром Грэмом Брейди, где они «согласились, что выборы руководства будут завершены в течение следующей недели».



По ее словам, она будет выполнять свои обязанности, пока не будет избран ее преемник.