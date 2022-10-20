ЗМІ: Борис Джонсон може висунути свою кандидатуру на пост прем'єра Британії

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон висуне свою кандидатуру на наступних виборах глави уряду на тлі відставки Ліз Трасс. Про це повідомляє The Times із посиланням на власні джерела.



Видання пише, що Джонсон вважає це питанням національних інтересів.



Також видання з посиланням на кількох членів Консервативної партії зазначає, що повернення Джонсона цілком може відбутися.



Сьогодні Ліз Трасс оголосила про свою відставку з посади лідерки Консервативної партії на тлі політичної кризи. Трас залишатиметься на посаді прем'єр-міністерки, доки не буде обрано її наступника.