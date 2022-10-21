Російські війська ракетами атакували Запоріжжя, є поранені

21 жовтня 2022, 09:20

Російські війська ракетами атакували Запоріжжя, є поранені

Запоріжжя. Фото: ОВА Запоріжжя. Фото: ОВА

Російські війська сьогодні вранці ракетами атакували Запоріжжя. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Старий закликав під час тривоги перебувати в укриттях.

«Внаслідок ворожої атаки на території міста можуть залишитись уламки ракет. Не чіпайте, не підходьте близько, не фотографуйте. Ці частини боєприпасів вибухонебезпечні», — наголосив він.

Радник очільника МВС України Антон Геращенко повідомив, що зафіксовано влучення у п'ятиповерховий житловий будинок.

Також у місцевому Telegram-каналі показали ракету, що не розірвалася, на одній з міських вулиць.

Оновлено. Керівник ОВА уточнив, що противник атакував місто ракетами С-300. Зруйновано житловий будинок та об'єкти інфраструктури.

«Є троє поранених. Дані уточнюються. У житловому багатоповерховому будинку внаслідок атаки пошкоджено газову систему, сталося загоряння, зруйновано стіну. На місці подій вже працюють профільні служби. Також окупант поцілив у школу в одному з районів Запоріжжя. У навчальному закладі пошкоджено дах та вибито скло. Ще були влучення в об'єкти інфраструктури та на відкриті території», — повідомив Старух.

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