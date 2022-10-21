Оккупанты за сутки уничтожили 19 гражданских объектов Донецкой области

Российские войска атаковали Донецкую область ракетами и артиллерией за минувшие сутки. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что есть погибшие и раненые.



В течение суток армия РФ нанесла 7 ударов по жилым районам и инфраструктуре региона.

Оккупанты накрыли огнем города Авдеевка, Бахмут, пгт Большая Новоселка. Уничтожены и повреждены 19 гражданских объектов Донетчины – 10 жилых домов, помещения СТО, хозяйственные постройки, автомобили.

«В Бахмуте от вражеских артиллерийских обстрелов погибли люди, есть травмированные», - сообщили правоохранители.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 309 человек, с начала обязательной эвакуации более 25 300 человек, в том числе 3996 – дети, 1492 – люди с инвалидностью.

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