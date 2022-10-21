Окупанти за добу знищили 19 цивільних обʼєктів Донецької області

21 жовтня 2022, 10:38

Окупанти за добу знищили 19 цивільних обʼєктів Донецької області

Російські війська атакували Донецьку область ракетами та артилерією за минулу добу. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що є загиблі та поранені.

Протягом доби армія РФ завдала 7 ударів по житлових районах та інфраструктурі регіону.

Окупанти накрили вогнем міста Авдіївка, Бахмут, смт Велика Новосілка. Знищено та пошкоджено 19 цивільних об'єктів Донеччини – 10 житлових будинків, приміщення СТО, господарські будівлі, автомобілі.

«У Бахмуті від ворожого артилерійського обстрілу загинули люди, є травмовані», - повідомили правоохоронці.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 309 осіб, з початку обов'язкової евакуації понад 25 300 осіб, у тому числі 3996 дітей, 1492 людей з інвалідністю.

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