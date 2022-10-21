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ВСУ  об ударе по Антоновскому мосту: Огонь велся во время комендантского часа, гражданские не пострадали

21 октября 2022, 10:44

ВСУ  об ударе по Антоновскому мосту: Огонь велся во время комендантского часа, гражданские не пострадали

В Оперативном командовании «Юг» подтвердили огневой контроль над Антоновским мостом, но опровергли, что в результате этого не могли пострадать гражданские, поскольку огонь велся во время действия комендантского часа. Об этом в эфире телемарафона сообщила руководительница объединенного пресс-центра Сил обороны ОК «Юг» Наталья Гуменюк.

«То, что на мосту в это время не может быть гражданских, утверждают даже сами оккупанты, потому что это комендантский час и очень суровые меры предпринимаются к тем, кто его может нарушить. Гражданских там не было», — рассказала Гуменюк.

По ее словам, пострадавшими в результате удара по мосту могли быть сами оккупанты, которые переоделись в гражданскую одежду.

«Они пытаются скрыть свою принадлежность к военным и сделать картинку, что происходят обстрелы мирного населения. Но это не так», — сказала она.

Ранее оккупанты заявили, что в ночь на пятницу, 21 октября, по Антоновскому мосту было нанесено 12 ракетных ударов.

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