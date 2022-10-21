Четыре человека погибли и десять ранены во время обстрела переправы в Херсоне, заявили оккупанты

В оккупированном Херсоне под обстрел во время переправы через реку Днепр 20 октября попали мирные жители. Об этом сообщают оккупационные власти региона, передает российский «ТАСС».



«Глава правительства» Херсонской области Сергей Елисеев уверяет, что был нанесен ракетный удар. По предварительным данным, два человека погибли и десять ранены. По его словам, среди пострадавших «есть дети и журналисты».



На месте работают спасательные службы, пять экипажей скорой медицинской помощи. Раненых отправили в Херсонскую областную больницу.



Позже «заместитель губернатора» Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что количество жертв обстрела переправы возросло до четырех. Среди погибших нет детей.



Исходя из сообщений, которые появились в российских СМИ и телеграм-каналах, обстрел произошел поздним вечером 20 октября. Почему в это время, как утверждается, велась переправа гражданских лиц, не сообщается. Также неизвестно, были ли на переправе российские военные и их техника. Фотографии и видео с места происшествия оккупанты не публикуют.



Ранее «администрация» Херсонской области сообщала, что «эвакуация» людей с личным транспортом осуществляется паромной переправой с 7:00 до 20:00.

Подтверждения информации об обстреле из независимых источников на данный момент нет.

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