ВСУ про удар по Антонівському мосту: Вогонь вівся під час комендантської години, цивільні не постраждали

В Оперативному командуванні «Південь» підтвердили удар по Антонівському мосту, але спростували, що внаслідок цього не могли постраждати цивільні, оскільки вогонь вівся під час комендантської години. Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони ОК «Південь» Наталія Гуменюк.



«Те, що на мосту в цей час не може бути цивільних, стверджують навіть самі окупанти, бо це комендантська година і дуже суворі заходи вживають про тих, хто її може порушити. Цивільних там не було», – розповіла Гуменюк.



За її словами, постраждалими внаслідок удару по мосту могли бути самі окупанти, які переодяглися у цивільний одяг.



«Вони намагаються приховати свою приналежність до військових та зробити картинку, що відбувається обстріл мирного населення. Але це не так», - сказала вона.



Раніше окупанти заявили, що в ніч проти п'ятниці, 21 жовтня, по Антонівському мосту було завдано 12 ракетних ударів.