«Как дела в Бахмуте?» Маск и Медведев обменялись комментариями в Twitter

Замеcтитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и миллиардер Илон Маск обменялись комментариями в Twitter по поводу войны в Украине.



Сначала Медведв написал пост об отставке британского премьер-министра Лиз Трасс: «Пока-пока, Лиз Трасс, поздравления латуку». Речь идет о популярной британской шутке о том, продержится ли Трасс на своем посту дольше, чем испортится салат-латук.



На это уже отреагировал миллиардер Илон Маск, ответив Медведеву, что тот «весьма хороший тролль». Следующим твитом он озадачил российского чиновника: «Кстати, как дела в Бахмуте?»

Видимо, Маск имел в виду, что этот город в Донецкой области российские войска безуспешно пытаются захватить уже несколько месяцев.

Медведев ответил на вопрос о Бахмуте только сегодня утром, написав Маску: «Увидимся в Москве на День Победы».

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