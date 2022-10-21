«Як справи в Бахмуті?» Маск та Медведєв обмінялися коментарями у Twitter

21 жовтня 2022, 11:19

«Як справи в Бахмуті?» Маск та Медведєв обмінялися коментарями у Twitter

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв та мільярдер Ілон Маск обмінялися коментарями у Twitter з приводу війни в Україні.

Спочатку Медведв написав пост про відставку британського прем'єр-міністра Ліз Трасс: «Бувай, Ліз Трасс, привітання латуку». Йдеться про популярний британський жарт про те, чи протримається Трасс на своїй посаді довше, ніж зіпсується салат-латук.

На це відреагував мільярдер Ілон Маск, відповівши Медведєву, що той «дуже добрий троль». Наступним твітом він спантеличив російського чиновника: «До речі, як справи в Бахмуті?»

Мабуть, Маск мав на увазі, що це місто на Донеччині російські війська безуспішно намагаються захопити вже кілька місяців.

Медведєв відповів на запитання про Бахмут тільки сьогодні вранці, написавши Маску: «Побачимося в Москві на День Перемоги».

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