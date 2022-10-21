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«Укрэнерго» снова вводит ограничение энергоснабжения в Киеве и четырех областях

21 октября 2022, 11:56

«Укрэнерго» снова вводит ограничение энергоснабжения в Киеве и четырех областях

НЭК «Укрэнерго» в пятницу также введет временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в центральных областях. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях. Это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования», - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что диспетчеры НЭК принимают решение о временном отключении, если в каком-то регионе они видят возрастающее потребление, а в ближайшее время туда невозможно доставить больше электроэнергии.

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