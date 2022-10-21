«Укренерго» знову вводить обмеження енергопостачання у Києві та чотирьох областях

НЕК «Укренерго» у п'ятницю також запровадить тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії у центральних областях. Про це повідомили у прес-службі компанії.



«Диспетчерський центр "Укренерго" змушений запровадити тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії у Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях. Це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту ушкодженого терористичними атаками обладнання», - йдеться у повідомленні.



У компанії нагадали, що диспетчери НЕК приймають рішення про тимчасове відключення, якщо в якомусь регіоні вони бачать зростання споживання, а найближчим часом туди неможливо доставити більше електроенергії.