Переселенцы, жители Киевщины и Харьковщины получат денежную помощь

Пострадавшие от военных действий в Броварах, Буче, Ирпене и других населенных пунктах Киевской области, а также с ноября — в Харьковской области смогут получить дополнительную денежную помощь от благотворительной организации HIAS. Об этом сообщает Благотворительный фонд «Право на защиту» («Право на захист»).



Выплата составляет 6660 гривен на каждого члена семьи.



Получить денежную помощь могут следующие категории:

семьи внутренне перемещенных лиц, которые были перемещены в течение последних 30 дней;

пострадавшие от обстрелов домохозяйства, семьи, лишившиеся члена семьи;

потерявшие средства к существованию (поврежденный/утраченный магазин, ферма, скот и т.д.) в результате военных действий.

Кроме того, право на помощь имеют ВПЛ или люди, переместившиеся более 30 дней назад, с доходом менее 5400 грн на человека (за последние три месяца), отвечающие хотя бы одному из критериев уязвимости:

если имеют двоих или более детей;

есть лица с инвалидностью;

домохозяйство ведется одним лицом (мужчиной или женщиной);

есть беременные женщины и женщины с грудными детьми до двух лет;

в семье есть пожилые людей (55+ лет).

«Не смогут обратиться с заявкой те семьи, которые уже получали выплаты от других международных организаций», — сообщили в фонде.



Заявку можно подать в постоянном центре регистрации: г. Бровары, ул. Независимости, 5 (вход со двора). График работы: будни, с 09:00 до 18:00. Также в Киевской области работают выездные мобильные бригады.