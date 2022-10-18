В Минреинтеграции рассказали о выплатах жителям деоккупированных районов Донетчины

Продолжается программа финансовой помощи жителям деоккупированных территорий. Об этом сообщает Минреинтеграции.



«Более 15,5 миллионов гривен уже выплачены жителям освобожденной Харьковщины. Эти средства в качестве разовой денежной помощи 1200 гривен получили более 13 тысяч жителей из 49 деоккупированных населенных пунктов. По последним данным, на освобожденных территориях Херсонщины средства доставлены более 1800 гражданам. На днях финансовая помощь выплачивалась жителям Нововоронцовской и Высокопольской территориальных громад», — отметили в министерстве.



Также сообщается, что в деоккупированных регионах Донецкой области деньги получили более 1700 человек. В настоящее время выплаты продолжаются в Святогорской и Лиманской территориальных громадах. В частности, «Укрпочта» начала доставлять наличные жителям сел Лозовое, Яцковка, Шандриголово. Кроме того, граждане, пережившие оккупацию, начали получать дополнительную денежную помощь в 2200 гривен от Международной организации по миграции. В Лимане и Святогорске уже произведены выплаты почти на полмиллиона гривен.



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