Переселенці, жителі Київщини та Харківщини отримають грошову допомогу

21 жовтня 2022, 16:16

Переселенці, жителі Київщини та Харківщини отримають грошову допомогу

Постраждалі від воєнних дій у Броварах, Бучі, Ірпені та інших населених пунктах Київської області, а також з листопада — на Харківщині зможуть отримати додаткову грошову допомогу від благодійної організації HIAS. Про це повідомляє Благодійний фонд «Право на захист».

Виплата складає 6660 гривень на кожного члена сім'ї.

Отримати грошову допомогу можуть такі категорії:

  • сім'ї внутрішньо переміщених осіб, які переміщені протягом останніх 30 днів;
  • постраждалі від обстрілів домогосподарства, сім'ї, які втратили члена сім'ї;
  • ті, що втратили кошти до існування (ушкоджений/втрачений магазин, ферма, худоба тощо) внаслідок військових дій.

Крім того, право на допомогу мають ВПО або люди, які перемістилися понад 30 днів тому, з доходом менше ніж 5400 грн на особу (за останні три місяці), які відповідають хоча б одному з критеріїв уразливості:

  • якщо мають двох чи більше дітей;
  • є особи з інвалідністю;
  • домогосподарство ведеться однією особою (чоловіком чи жінкою);
  • є вагітні жінки та жінки з дітьми до двох років;
  • у сім'ї є люди похилого віку (55+ років).

«Не зможуть звернутися із заявкою ті сім'ї, які вже отримували виплати від інших міжнародних організацій», — повідомили у фонді.

Заявку можна подати у постійному центрі реєстрації: м. Бровари, вул. Незалежності, 5 (вхід із двору). Графік роботи: будні, з 09:00 до 18:00. Також у Київській області працюють виїзні мобільні бригади.

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