Переселенці, жителі Київщини та Харківщини отримають грошову допомогу

Постраждалі від воєнних дій у Броварах, Бучі, Ірпені та інших населених пунктах Київської області, а також з листопада — на Харківщині зможуть отримати додаткову грошову допомогу від благодійної організації HIAS. Про це повідомляє Благодійний фонд «Право на захист».
Виплата складає 6660 гривень на кожного члена сім'ї.
Отримати грошову допомогу можуть такі категорії:
Крім того, право на допомогу мають ВПО або люди, які перемістилися понад 30 днів тому, з доходом менше ніж 5400 грн на особу (за останні три місяці), які відповідають хоча б одному з критеріїв уразливості:
«Не зможуть звернутися із заявкою ті сім'ї, які вже отримували виплати від інших міжнародних організацій», — повідомили у фонді.
Заявку можна подати у постійному центрі реєстрації: м. Бровари, вул. Незалежності, 5 (вхід із двору). Графік роботи: будні, з 09:00 до 18:00. Також у Київській області працюють виїзні мобільні бригади.