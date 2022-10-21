Украина призывает ООН и ЕС направить мониторинговую миссию на Каховскую ГЭС

Украина призывает ООН, Европейский Союз и другие организации организовать международную мониторинговую миссию на Каховскую гидроэлектростанцию в оккупированной части Херсонской области. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.



«Мы обращаемся в ООН, ЕС и другие организации, чтобы организовать международную мониторинговую миссию на Каховскую ГЭС. В немедленном порядке на станцию должны прибыть международные специалисты вместе с украинским персоналом», - сказал он.



Кроме того, украинские власти призывают жителей оккупированной территории Херсонской области и других регионов немедленно выезжать на неоккупированные территории Украины.

Вчера президент Украины во время заседания Европейского Совета проинформировал европейцев об очередном теракте, к которому Россия готовится на Каховской гидроэлектростанции. По имеющейся информации, агрегаты и дамба Каховской ГЭС заминированы.