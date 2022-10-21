Україна закликає ООН та ЄС направити моніторингову місію на Каховську ГЕС

Україна закликає ООН, Європейський Союз та інші організації організувати міжнародну моніторингову місію на Каховську гідроелектростанцію в окупованій частині Херсонської області. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.



«Ми звертаємося до ООН, ЄС та інших організацій, щоб організувати міжнародну моніторингову місію на Каховську ГЕС. У негайному порядку на станцію мають прибути міжнародні фахівці разом із українським персоналом», - сказав він.



Крім того, українська влада закликає мешканців окупованої території Херсонської області та інших регіонів негайно виїжджати на неокуповані території України.

Учора президент України під час засідання Європейської Ради поінформував європейців про черговий теракт, до якого Росія готується на Каховській гідроелектростанції. За наявною інформацією, агрегати та греблі Каховської ГЕС заміновані.