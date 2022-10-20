Зеленський попередив про можливе підрив дамби Каховської ГЕС російськими військами

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що, можливо, російські окупанти замінували Каховську гідроелектростанцію. У зв'язку з цим він закликає направити міжнародну місію спостереження на Каховську ГЕС.



«У нас є інформація, що російські терористи замінували дамбу та агрегати Каховської гідроелектростанції. Це один із великих енергооб'єктів. Дамба цієї ГЕС утримує обсяг близько 18 мільйонів кубічних метрів води. Якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то в зоні швидкого затоплення опиниться понад 80 населених пунктів, включаючи Херсон», — сказав Зеленський, виступаючи по відеозв'язку на засіданні Євроради, 20 жовтня.



За словами президента, якщо російські окупанти підірвуть Каховську ГЕС, буде зруйновано постачання води на значный частины півдня України.



«Цей російський теракт може залишити Запорізьку атомну станцію без води для охолодження — вода для ЗАЕС береться саме з Каховського водосховища», — уточнив Зеленський, додавши, що наслідки підриву Каховської ГЕС матимуть руйнівні екологічні, гуманітарні, техногенні наслідки, а в майбутньому цей підрив називатимуть історичною катастрофою.



«За нашою інформацією, Росія вже підготувала все, щоб зробити цей теракт. Українських працівників викинули з Каховської станції – там лише російські громадяни. Вони повністю контролюють станцію», – попередив президент.



Зеленський упевнений, що на Каховській ГЕС потрібна присутність міжнародної спостережної місії, а також необхідно повернути на ГЕС український персонал та забезпечити негайне та професійне розмінування агрегатів та дамби.



Крім того, Зеленський сказав, що російські окупанти мають намір звинуватити Україну у підриві Каховської ГЕС.



«Росія робить це, щоб зробити чергову операцію під фальшивим прапором, зробити теракт і звинуватити в цьому Україну. Але ми з вами знаємо, що правда», — додав Зеленський.







На Херсонщині склалася непроста ситуація. Виїзд населення забезпечуватиме російська армія. Про це заявив командувач військ РФ в Україні генерал Сергій Суровікін. Він запевняє, що українські війська нібито готують удар греблею Каховської ГЕС, а також готуються наступати в районі Херсона.



Окупаційна «влада» збільшила кількість блокпостів на Херсонщині та посилила контроль на вже існуючих.