На «Донбас Арені» хочуть проводити турніри російських футболістів

Стадіони у тимчасово окупованому Донецьку підготовлені для проведення турнірів під егідою Російського футбольного союзу (РФС).



Про це пишуть сепаратистські ЗМІ, які цитують так званого «президента футбольного союзу ДНР» Павла Давиденка.



Давиденко запевняє, що матчі можна проводити на стадіонах «Донбас Арена», «Металург», «Олімпік» та РСК «Олімпійський».



Нагадаємо, що наприкінці травня 2014 року стало відомо про те, що стадіон «Донбас Арена», магазин, ресторан та інші заклади, що знаходяться на стадіоні, припиняють свою роботу. У середині червня 2022 року угруповання «ДНР» заявило про намір відновити «Донбас Арену».

До центру Донецька увечері 22 березня прилетіло кілька снарядів. Вирви після обстрілу видно на території школи №54. Також снаряди впали у районі стадіону «Донбас Арена».



21 червня у Донецьку після обстрілу почалася пожежа неподалік стадіону «Донбас Арена».



26 серпня у Донецьку під обстріл потрапив регіональний спортивний комплекс «Олімпійський».