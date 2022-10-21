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Оккупанты хотят перевести вузы в оккупации на образовательные стандарты РФ

21 октября 2022, 21:01

Оккупанты хотят перевести вузы в оккупации на образовательные стандарты РФ

Россия утвердила план по интеграции украинских вузов в российское образовательное пространство на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

В министерстве образования и науки РФ заявили о намерении внедрить свои образовательные стандарты на аннексированных территориях. Местные вузы будут выдавать студентам дипломы по образцам, установленным в РФ.

Российское ведомство заявило, что уже начало мероприятия по методическому сопровождению перехода вузов на оккупированных территориях Украины на законодательство РФ в сфере образования. Сроки завершения перехода не называются.

Школы оккупированной Россией территории Донбасса с 1 сентября в Кремле планируют перевести на российские образовательные стандарты.

Около 60 учителей из Дагестана выразили желание работать на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Группировка «ДНР» планирует организовать работу школ интенсивного изучения истории, русского языка и литературы этим летом для учащихся захваченных районов Донецкой области.

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Образование Оккупация

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