Окупанти хочуть перевести внз в окупації на освітні стандарти РФ

21 жовтня 2022, 21:01

Окупанти хочуть перевести внз в окупації на освітні стандарти РФ

Росія затвердила план з інтеграції українських внз до російського освітнього простору на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

У міністерстві освіти та науки РФ заявили про намір запровадити свої освітні стандарти на анексованих територіях. Місцеві внз видаватимуть студентам дипломи за зразками, встановленими в РФ.

Російське відомство заявило, що вже розпочато заходи щодо методичного супроводу переходу внз на окупованих територіях України на законодавство РФ у сфері освіти. Строки завершення переходу не називаються.

Школи окупованої Росією території Донбасу з 1 вересня у Кремлі планують перевести на російські освітні стандарти.

Близько 60 учителів із Дагестану виявили бажання працювати на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Угруповання «ДНР» планує організувати роботу шкіл інтенсивного вивчення історії, російської мови та літератури цього літа для захоплених районів Донецької області.

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