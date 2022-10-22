Массированная ракетная атака утром: Что в регионах

Утром российские войска нанесли ракетные удары по ряду украинских регионов.



Практически по всей Украине была объявлена воздушная тревога.



Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба призвал жителей оставаться в укрытиях и сообщил о работе ПВО.



В Одесской области после взрывов в некоторых населенных пунктах пропал свет. В Одессе после взрыва в небо поднимается столб дыма.



В Хмельницкой области и областном центре, как рассказал руководитель ОВА Сергей Гамалий, также прогремели взрывы. Горсовет сообщил о том, что Хмельницкий — полностью без света.



Взрывы прогремели также в Луцке и Ровенской области.



Глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк проинформировал о том, что над Днестровским районом самолет ВСУ сбил ракету. Она упала в озеро.



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