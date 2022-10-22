Масована ракетна атака вранці: Що в регіонах

Вранці російські війська завдали ракетних ударів по низці українських регіонів.



Практично по всій Україні було оголошено повітряну тривогу.



Очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба закликав мешканців залишатися в укриттях та повідомив про роботу ППО.



На Одещині після вибухів у деяких населених пунктах зникло світло. В Одесі після вибуху в небо здіймається стовп диму.



У Хмельницькій області та обласному центрі, як розповів керівник ОВА Сергій Гамалій, також пролунали вибухи. Міськрада повідомила про те, що Хмельницький — цілком без світла.



Вибухи пролунали також у Луцьку та Рівненській області.



Очільник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк поінформував про те, що над Дністровським районом літак ЗСУ збив ракету. Вона впала в озеро.



Оновлено. Керівник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про роботу ППО.



Також мер Києва Кличко зазначив, що кілька ракет, які летіли на Київ, збили в області сили ППО.



Крім того, у кількох населених пунктах Одеського району немає світла через два ракетні удари по об'єкту енергетичної інфраструктури області. У центрі Одеси вранці не їздили трамваї, зараз рух уже відновлено.



Є влучення в об'єкти енергетики. Влада не розкриває подробиць, відомо лише про факти влучень: у Луцьку, Кіровоградській області, Хмельницькому.



Дивіться також:



